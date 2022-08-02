В Челябинске завершены торги по обслуживанию автобусного маршрута в течение трех лет

Контракт с победителем будет заключен по начальной цене 217,7 млн рублей

В Челябинске подвели итоги аукциона по выполнению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 15 «ЧМК — ПКиО имени Гагарина». Впервые контракт с победителем торгов — областным госучреждением «Организатор перевозок Челябинской области» — будет заключен сразу на три года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Это первый многолетний контракт для обслуживания одного из маршрутов Челябинской транспортной агломерации, на который выйдут 15 новых низкопольных автобусов большого класса, работающих на природном газе. Требования к технике изложены в техзадании.

«Транспортные средства должны иметь не менее 30 мест для сидения, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторы, камеры видеонаблюдения в салоне, зеленый цвет кузова и единую ливрею. Водители должны выходить на линию в форме. Транспорт должен быть подключен к системе ГЛОНАСС», — говорится в конкурсной документации.

Первый рейс будет отправляться с начальной остановки не позднее шести часов утра, а последний — прибывать на конечную станцию не ранее 23 часов. Интервалы движения, по условиям контракта, в пиковые часы должны составлять 7 минут, в дневное время — 10 минут, в вечернее время — не более 20 минут.

Контракт на обслуживание маршрута включает в себя четыре условных этапа работ. Первый этап ограничен временным периодом с 1 ноября по 31 декабря 2022 года, последующие представлены 12 месяцами 2023, 2024, 2025 годов.

Общий пробег транспортных средств, работающих на маршруте, составит 3,2 млн километров за три года и три месяца выполнения работ по контракту. Новые автобусы подрядчик приобретет самостоятельно в лизинг по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

Общая протяженность маршрута в прямом и обратном направлении автобуса № 15 составляет 31,5 километра, при этом максимальное число задействованных на маршруте транспортных средств не должно превышать 15 единиц, резервное количество указано — не менее одного автобуса. Выполнение первого рейса по данному контракту запланировано на 1 ноября 2022 года.