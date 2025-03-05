В Челябинске завершают реконструкцию троллейбусного депо № 2

Весной проведут благоустройство территории

В Челябинске строители приступили к завершающему этапу реконструкции троллейбусного депо № 2. Весной планируется провести благоустройство территории: проложить асфальт, высадить кустарники. Об этом сообщается в телеграм-канале «Челябинский троллейбус».

«Глубокая реконструкция с нулевого цикла, начиная от фундаментов зданий, затронула главный производственный корпус, административно-бытовой корпус, отдел главного механика, диспетчерскую, гараж и малярно-кузовной цех. Автоматический моечный комплекс построен как новое сооружение», — говорится в сообщении.

Обновляется главный производственный корпус. Это основное здание депо, где будет проходить обслуживание и ремонт троллейбусов.





Уже завершен полный цикл демонтажных и земляных работ. Проложены подземные инженерные коммуникации, возведены стены и кровля, готовы полы и смотровые канавы. Здание отдела главного механика построено, завершены вентиляция, отопление и электрика, идут отделочные работы.





В малярно-кузовном цехе установлена покрасочная камера. В административно-бытовом корпусе заканчивают фасадные работы и остекление. К отделке подготовлен диспетчерский пункт. Новую тяговую подстанцию подключат к сети весной.

«Сейчас строители переходят к заключительному этапу — идет монтаж оборудования и подготовка к тестовому запуску. Весной начнутся работы по асфальтированию территории, благоустройству и озеленению», — уточняется в телеграм-канале.

Площадь депо составляет 6 гектаров. Его территория рассчитана не менее чем на 150 троллейбусов. Полностью завершить строительные работы планируется до конца первого полугодия 2025 года. От начала работы депо будет зависеть запуск оставшихся семи троллейбусных маршрутов.