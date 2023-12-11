В Челябинске запустили завод по производству нефтяного оборудования «Буран»

Новое предприятие заместит аналогичную импортную продукцию

Завод высокотехнологического нефтяного оборудования «Буран» начал работу в Челябинске. В ближайших регионах подобного предприятия нет, а в целом в России производителей немного. В первую очередь вложили более 1 миллиард рублей. Сейчас на предприятии работают 80 человек, при переходе на круглосуточное производство будет примерно 300 человек. Руководство планирует запуск второй и третьей очередей, чтобы закрыть потребности нефтяных компаний и заместить ранее используемую импортную продукцию. Через три-четыре года, когда закончится вся инвестиционная программа, на заводе будет работать до полутора тысяч человек, сообщает корреспондент информагентства «Первое областное».

«В ближайшие годы мы планируем реализовать еще две очереди. Первая очередь уже реализована — это 7 тысяч „квадратов“. Будут еще две очереди — каждая также по 7 тысяч квадратных метров. Будем расширять линейку производимого оборудования и его объемы. В первую очередь вложили более миллиарда рублей. Вторая и третья — двукратное увеличение. Планируем выйти на объем выручки примерно 5 миллиардов рублей. Это производство оборудования и нефтесервис. Планируем занять по 30% каждого рынка в ближайшие несколько лет»,— поясняет генеральный директор торгового дома KSP Steel и соучредитель группы компаний «Буран» Вячеслав Мальцев.





Предприятие выпускает оборудование для нижнего заканчивания скважин — 60—70 элементов, которые находятся в специальной трубе, являющейся корпусом. На заводе установлено более 50 различных станков от российских и иностранных производителей. Есть испытательная лаборатория, имитирующая условия в скважине. Собственное конструкторское бюро обеспечивает усовершенствование и разработку оборудования. Челябинские устройства будут использоваться на глубине 4 километра и ниже там, где находится нефть. Ранее ее добывали ближе к поверхности, и зачастую она сама выходила. Но эти запасы истощаются, поэтому нефть достают из нижних слоев.





На церемонии открытия нового челябинского завода присутствовал глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что предприятие современное, с новым оборудованием, высокопроизводительными рабочими местами и высокой заработной платой. Губернатор подчеркнул, что руководство завода планирует дальнейшее развитие, а правительство окажет поддержку.

«Мы открываем новое производство, очень необходимое сегодня для нашей экономики, для нефтегазового сектора. Очень ответственная часть оборудования для добычи нефти и газа. Еще недавно большую часть этого оборудования производили иностранные компании. Это наш ответ на санкции. Технологический суверенитет, импортозамещение и импортоопережение — это то, что необходимо сегодня нашей стране. Мы сегодня видим ответ на поручение президента. И дальше будем делать все, чтобы технологический суверенитет нашей страны креп и развивался. Это общая, командная работа на благо нашей страны»,— говорит губернатор Челябинской области.





Алексей Текслер пожелал новых успехов и достижений руководству завода, напомнил о необходимости развивать кадровый потенциал, заниматься разработкой новых видов оборудования. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский присоединился к поздравлениям по случаю открытия предприятия и отметил вклад губернатора Челябинской области в создание условий для запуска современных производств.

«Челябинская область имеет большой потенциал, и я желаю правительству его полностью реализовать. Поздравляю собственников, инвесторов — тех, кто финансировал этот проект. Вы приняли достаточно сложный шаг — создать производственное предприятие практически с нуля. Планируете развивать эту площадку. Это современное производство, которое, надеюсь, в будущем разовьется в большую производственную компанию. Предприятие молодое, но мы видим, что оно обладает всеми требованиями современного производства и оно реализует стратегию по импортозамещению и созданию в РФ современных комплексов, которые будут успешно конкурировать с иностранными компаниями»,— отмечает Александр Козловский.





Группа компаний «Буран» работает по полному производственному циклу разработки скважин — от подготовки труб до готовой продукции и спуска и активации оборудования на месторождении. Холдинг работает с «Лукойлом», «Газпромом», «Газпром-нефтью», «Нефтепромхимом», «ССК» и другими. По словам генерального директора завода «Буран» Игоря Гирича, решение по строительству предприятия было принято в 2022 году на фоне стремительно меняющей экономической обстановки и ухода иностранных компаний с нефтесервисного рынка. Проект удалось реализовать менее чем за полтора года. Сэкономить время помог выбор площадки — «Буран» открылся на территории ЧТЗ в ранее не задействованном цехе.

«Ситуация стремительно менялась, нам нужен был быстрый старт. Поэтому мы не стали строить новое здание. Срок увеличился бы примерно на год. Были заброшенные производственные помещения, которые нужно было привести в порядок. Не было ни газа, ни отопления. Был только каркас, сделали почти все с нуля, поставили собственную котельную. Это сэкономило нам год на проектные работы, строительство. Новые площади рядом, их тоже нужно привести в порядок»,— рассказывает Игорь Гирич.





Вторая и третья очереди завода «Буран» будут рядом с первой. На новых площадях увеличат количество станков. В итоге удастся начать выпуск новых видов оборудования, в частности скважинных фильтров. Модернизацией старых цехов планируют заняться в 2024—2026 годах. Для реализации задуманного руководство предприятия намерено воспользоваться и господдержкой.