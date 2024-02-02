В Челябинске запустили программу поддержки будущих водителей троллейбусов

Компания «Синара» увеличила стипендии до 40 тысяч рублей в месяц

Компания «Синара — ГТР Челябинск» запускает новую программу поддержки стажеров на период обучения на курсах водителей троллейбусов. С 1 февраля размер стипендии увеличен до 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины».

Компания сможет обеспечить жильем иногородних соискателей как на время прохождения курсов, так и после трудоустройства. Для кандидатов из других городов рассматривается возможность оплаты проезда в Челябинск до места обучения.

Курсы подготовки водителей троллейбуса рассчитаны на 6 месяцев и включают теоретическую и практическую части. Стипендия выплачивается каждый месяц на протяжении всего периода обучения. Одним из основных критериев отбора является возраст — в соответствии с законодательством водителями троллейбуса могут стать граждане старше 21 года.

После прохождения обучения водители троллейбусов могут повышать свой класс, в компании созданы условия для карьерного роста и повышения квалификации.

«Профессии водителя троллейбуса мы обучаем с нуля за счет компании. Новые меры поддержки направлены на то, чтобы создать благоприятные условия, в том числе для соискателей из других городов. После успешного завершения курсов мы гарантируем трудоустройство и работу на современных троллейбусах „СИНАРА“. Действуют различные графики работы, чтобы водители могли выбрать оптимальный для себя вариант. Всего для Челябинска предназначено 168 машин, поэтому мы приглашаем в свою команду сотрудников, готовых обучаться новому и осваивать уникальные троллейбусы. Новые машины уже сегодня осуществляют перевозку пассажиров на городском маршруте № 19 и получают хорошие отзывы как от горожан, так и от водительского состава», — уточнил генеральный директор компании «Синара — ГТР Челябинск» Сергей Брусник.

Напомним, что проект «Челябинский троллейбус» реализуется компанией «Синара — ГТР Челябинск» в рамках концессионного соглашения, подписанного с правительством Челябинской области. Соглашение предполагает комплексную модернизацию троллейбусной инфраструктуры города и последующую эксплуатацию.

В итоге реализации проекта троллейбусный парк пополнится 168 современными троллейбусами «СИНАРА-6254», будут запущены два современных депо и модернизирована вся городская контактная сеть с комплексом тяговых подстанций. С 1 сентября новые троллейбусы работают на маршруте № 19, компания ведет подготовку к запуску нового подвижного состава на маршруте № 12.