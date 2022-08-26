В Челябинске закрывается агентство недвижимости «Компаньон»

Известная фирма сливается с конкурентом «DAN-Недвижимость»

Известное в Челябинске агентство недвижимости «Компаньон» войдет в состав риелторской компании Валентина Корытного «DAN-Недвижимость». Нынешний владелец фирмы Арсен Унанян перестанет участвовать в управлении бизнесом. Слияние завершится до конца 2022 года, рассказали Bfm74.ru в компании «Дан-инвест». После этого бренд «Компаньон» перестанет существовать.

Сотрудникам агентства недвижимости «Компаньон» предложили перейти в компанию «DAN-Недвижимость». Предложение о работе уже сделано брокерам и агентам — это около 40 человек.

Офис агентства недвижимости «Компаньон» находится на Труда, 156. В ближайшие месяцы туда переедет часть сотрудников «DAN-Недвижимости» (сейчас у агентства есть пять филиалов преимущественно на северо-западе Челябинска).

Напомним, в мае Арсена Унаняна вызывали на допрос по делу о мошенничестве при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе Челябинска. Строительством объекта занималась ныне банкротящаяся компания «Меркада», которая принадлежит бизнесмену.

Подробно о слиянии двух старейших агентств недвижимости читайте на сайте Bfm74.ru.