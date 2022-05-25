В Челябинске закрыли магазины по продаже Apple

Сеть re:Store работала в ТРК «Родник» и «Алмаз»

Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), оператор розницы Apple, закрыла розничные магазины в Челябинске, которые располагались в ТРК «Родник» и «Алмаз».

При этом договор аренды с ТРК re:Store не расторгает. Не исключено, что компания может вернуться в Россию спустя время.

Участники рынка по продаже бытовой техники и электроники сообщили, что рассматривают новые возможности для пополнения складов на условиях параллельного импорта. Однако продукцию Apple ретейлеры пока не приобретают: есть риск, что гаджеты не активируются в РФ или будут работать со сбоями. Подробнее о закрытии re:Store читайте на сайте Bfm74.ru.