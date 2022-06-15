В Челябинске закрылась сеть круглосуточных алкомаркетов «ОгоньВода»

Учредитель ликвидирует компанию после пяти лет работы

Розничные магазины сети алкомаркетов «ОгоньВода» в Челябинске закрыты. Об этом уведомляют таблички, написанные от руки, на дверях питейных заведений, которые в мегаполисе работали в круглосуточном режиме. Информацию о закрытии магазинов ИА «Первое областное» подтвердила учредитель компании Татьяна Жирохова, но от комментариев отказалась, поскольку торговая сеть находится в процессе ликвидации с 2 июня 2022 года.

По данным «Контур. Фокус», ликвидатором является Екатерина Надымова. Уставной капитал ООО «ОгоньВода», являющегося микропредприятием, составляет 200 тыс. рублей. Основной вид деятельности — розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Выручка в прошлом году составила 69 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей. Сеть алкомаркетов находилась на упрощенной системе налогообложения (УСН), в 2020 году заплатила в бюджет 2,8 млн рублей в виде налогов и сборов.

В 2019—2020 годах на ООО «ОгоньВода» было подано сразу несколько исков в Арбитражный суд Челябинской области в связи с ненадлежащим исполнением договоров поставки алкогольной продукции. Большая часть судебных тяжб компанией была проиграна. Управляющей компанией сети алкомаркетов выступало ООО «Феникс Алко-Групп», которое также находится в стадии ликвидации с 2 июня 2022 года. Прекратившая существование сеть алкомаркетов Челябинска аффилирована с предпринимателем Вячеславом Юликом, который является учредителем ООО «Табак-Вино» и других компаний, работающих в сфере розничных продаж алкоголя.

«Рынок алкогольной продукции достаточно емкий и насыщенный, поэтому процессы закрытия и открытия торговых сетей происходят постоянно, это нормальный процесс. Не думаю, что магазины были закрыты по причине их убыточности, скорее всего, это решение учредителя, в основе которого личные мотивы. В начале пандемии мы наблюдали спад спроса на алкогольную продукцию, но сейчас рынок полностью восстановился», — сообщил ИА «Первое областное» председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.

По его словам, в ближайшее время на челябинский рынок зайдет известная на Урале сеть частных пивоварен «Косулинская пивоварня», имеющая более 50 торговых точек в Екатеринбурге. Рынок алкогольной продукции постоянно трансформируется, на него приходят новые игроки — не только федеральные, но и региональные торговые сети.