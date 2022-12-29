В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется разработкой проекта для реставрации здания Камерного театра, расположенного на улице Цвиллинга. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 12 января 2023 года. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Подрядчик должен завершить все работы до 31 июля 2023 года. Финансировать разработку проекта будут из областного бюджета.
Согласно техническому заданию, в проекте должны представить архитектурные и конструктивные решения, включая дизайн-проект организации внутреннего пространства, архитектурные и конструктивные решения.
Дизайн-проект должен включать в себя ремонт внутренних помещений зрительного зала, малого зала и второго этажа.
«В проектной документации предусмотреть в том числе перепланировку санузла на втором этаже, утепление стен и потолка (особенно со стороны ул. Цвиллинга) в помещении репетиционного зала в соответствии с проектом, ремонт внутренних откосов в помещениях, в холле здания предусмотреть демонтаж подиума и выравнивание поверхности полов в холле в один уровень», — говорится в документации.
Кроме того, в проекте должны обозначить утепление потолка северной стены внутри зрительного зала, предусмотреть модернизацию малой сцены и утепление там стен, а также звукового и светового оборудования, сценического пространства.
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