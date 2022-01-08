В Челябинске за 50 млн рублей продают старейшую частную авиакассу

Владелец планирует сократить площади офисов

В Челябинске выставили на продажу пристроенный этаж к дому на улице Свободы, 141 (остановка «Детский мир»). Там располагается офис продаж авиа- и железнодорожных билетов. Площадь помещения — 650 кв. м. Цена — 49,9 млн рублей. Имущество принадлежит компании «Челябинсктрансагентство». У предприятия менялась форма собственности, но его история началась еще в советское время — в 1975 году. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости.

Как сказано в объявлении, «Челябинсктрансагентству» в помещении на улице Свободы принадлежат не только авиа- и железнодорожные кассы, но и компьютерный клуб «Парус». Там два входа — со стороны улицы и со двора. Высота потолков — 3,5 метра. Возможна перепланировка. Обременений у недвижимости нет. По уверениям владельцев, компания работает с прибылью, у нее один учредитель.

Также, как следует из объявления, собственники рассматривают возможность продажи офиса авиакасс на улице Богдана Хмельницкого, 9. Его площадь — 39,6 кв. м. Кроме того, в аренде у компании находится небольшое помещение в 14 кв. м на улице Братьев Кашириных, 107. Для него тоже ищут нового хозяина.

Директор «Челябинсктрансагентства» Николай Бубякин подтвердил ИА «Первое областное» планы по продаже клиентского офиса на улице Свободы. При этом компания продолжит работать в прежнем режиме. Собственник пока «прощупывает» рынок и изучает рыночные цены на недвижимость. Закрываться компания не собирается.

«Да, мы планируем продавать это помещение. Поток клиентов небольшой, и нам не нужны такие большие площади. Можем оставить там себе 50 кв. м, остальное продадим, если кому-то нужно большое помещение. Но сейчас мы работаем, как работаем. Думаю, в 2022 году туристический рынок восстановится. Люди как летали в отпуск, так и летают», — прокомментировал Николай Бубякин.

ООО ЧОПОТЭОН «Челябинсктрансагентство» основано в 1973 году. С 1996 года это частная компания (аэропорт Челябинска был приватизирован в 1994 году). Директор, учредитель и единственный участник — Николай Бубякин. Агентство управляет тремя отделениями в Челябинске. В фирме работают 14 человек. Основным видом деятельности компании является продажа авиа- и железнодорожных билетов, предоставление справочной информации. По данным базы «Контур. Фокус», в 2020 году из-за пандемии выручка предприятия упала на 40% и составила 8 млн рублей. Чистая прибыль была 600 тыс. рублей. В 2021 году компания выиграла четыре аукциона на организацию санаторно-курортного лечения судей. Общая стоимость госконтрактов составила 2,3 млн рублей.