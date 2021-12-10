В Челябинске за 243 млн рублей построят учебный корпус и общежитие для одаренных детей

Здания появятся напротив ТРК «Фиеста»

Областное государственное учреждение «Челябоблинвестстрой» (подведомственное Минстрою региона) объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства учебного корпуса и еще одного общежития для центра развития талантов у детей. Здания в четыре и пять этажей появятся на пересечении улиц Ворошилова, Молодогвардейцев и Солнечной — напротив ТРК «Фиеста». Рядом располагается областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей. Начальная стоимость контракта — 243 млн рублей. Итоги торгов подведут 17 декабря.

На этом участке построят учебный корпус и общежитие

Согласно техническому заданию подрядчик должен разработать проект строительства, пройти госэкспертизу и выполнить строительные работы. Срок сдачи проекта — 1 ноября 2022 года, возведение объекта нужно завершить до 10 декабря 2023 года.

Учебный корпус центра для одаренных детей будет четырехэтажным. Он рассчитан на 12 классов. Там одновременно смогут находиться до 250 воспитанников. Обучаться в корпусе будут школьники 5—11 классов. В здании будут кабинеты для обучения по общеобразовательным дисциплинам, в том числе «классы-трансформеры с раздвижными перегородками». Там оборудуют несколько учебных лабораторий, три кабинета информатики, медиацентр, хореографический класс, библиотеку с типографией, актовый зал на 250 мест.

Новое пятиэтажное общежитие центра будет рассчитано на 148 проживающих. Будет женский корпус на 64 ученицы и мужской, также на 64 человека. В комнатах будут жить по два ученика. В общежитии смогут также проживать 20 преподавателей. В здании будет прачечная и медицинский блок с изолятором на четырех человек и с инфекционным отделением. У Челябинского областного интерната для одаренных детей на участке, где будут вести строительство, уже есть пятиэтажное общежитие. Кроме того, подрядчик должен построить гараж на два микроавтобуса.