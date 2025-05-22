В Челябинске выявлен крупный картель на торгах по организации школьного питания

Доход семи компаний в результате трех лет махинаций составил 90 миллионов рублей

Челябинское УФАС России выявило многомиллионный сговор на торгах по организации школьного питания, антиконкурентное поведение выявлено в действиях семи хозсубъектов, с нарушениями было проведено не менее 27 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчиками на торгах выступали образовательные организации Челябинска и области.

В ходе антимонопольного расследования установлено, что в 2022—2024 годах в сговор вступили АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя. Целью сговора было обеспечение победы конкретного хозсубъекта и поддержание цен на торгах.

«Они оформляли заявки на участие в торгах, используя антиконкурентные модели „единственный поставщик“* и „единственный победитель“**. При этом использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения, совместно принимали управленческие решения», — говорится в сообщении.

Фактический доход участников сговора составил около 90 миллионов рублей.

За нарушение требований закона «О защите конкуренции» участники картеля будут привлечены к административной ответственности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

*«Единственный поставщик» — участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем.

**«Единственный победитель» — хозсубъекты путем подачи мнимых заявок обеспечивают видимость конкуренции при постоянной победе заранее определенного участника.