В Челябинске выставлено на продажу здание «Роспечати»

Объект находится в залоге у банка «Траст»

В Челябинске в рамках процедуры банкротства выставлен на продажу имущественный комплекс компании «Роспечать» за 158,5 миллиона рублей. Собрание кредиторов поддержало распродажу имущества банкрота для скорейшего расчета по долгам. Информация размещена на Федресурсе.

В качестве единого лота на торгах заявлено нежилое здание площадью 5 755 квадратных метров, расположенное в Челябинске на улице Худякова, 10. Также в лот включены неотделимые улучшения, расположенные в здании, земельный участок 5 900 квадратных метров.

До процедуры банкротства площади занимал крупнейший продавец прессы в Челябинской области — компания «Роспечать», владеющая в том числе десятками киосков по всему региону. В них продавались газеты, журналы, канцелярия, а также сопутствующая продукция.

Залогом в пользу банка «Траст» (конкурсный кредитор с 99% голосов) обременены все объекты недвижимого и движимого имущества, за исключением двух сооружений — трансформаторной подстанции и овощехранилища.

«Цена на имущественный комплекс „Роспечати“ не завышена, она является рыночной. Думаю, что заявки на торги поступят сразу от нескольких инвесторов. Объект имеет выгодное месторасположение, хотя и требует вложений. Как правило, в результате торгов начальная цена аукциона снижается на 30—40% при продаже коммерческих объектов», — сообщил ИА «Первое областное» эксперт в сфере недвижимости Денис Стукалов.

По его словам, потенциальному покупателю необходимо обратить внимание на статус объектов в лоте, поскольку «объект культурного наследия» имеет перечень ограничений для дальнейшего использования.

«Здание „Роспечати“ можно перепроектировать под современный офисный центр, но это потребует существенных вложений от нового владельца. Федеральным игрокам, планирующим экспансию в регион, такой объект для открытия собственного представительства здесь будет мало интересен, хотя на челябинском рынке и наблюдается острый дефицит офисных помещений высокого класса. Просто они все давно заняты», — рассуждает Денис Стукалов.

Здание «Роспечати» известно тем, что спроектировал его известный челябинский архитектор Евгений Александров. Построили его в 1982 году. Долгие годы помещения занимал крупнейший продавец прессы, но в мае 2020 года компания «Роспечать» была признана банкротом, введено конкурсное производство. Периодически конкурсное производство продлевалось судом, в последний раз — до 22 мая 2024 года.

В ноябре 2023 года на продажу выставляли 10 киосков «Роспечати». Вместе с ними предлагались права аренды на земельные участки для установки нестационарных торговых объектов.