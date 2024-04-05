В Челябинске выросло число онлайн-тренировок по фитнесу

Домашнее обучение обходится дешевле почти в два раза

С начала 2024 года число инструкторов по фитнесу, которые готовы заниматься с клиентом удаленно, увеличилось на 12%, а по йоге — на 76%, сообщает ИА «Первое областное» пресс-служба «Авито Услуги».

Спрос на услуги частных тренеров по йоге и фитнесу в Челябинске вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Челябинцы стали искать инструкторов по йоге на 43% чаще, чем в прошлом году. Что касается тренеров по фитнесу, интерес к их услугам увеличился на 28%.

«Большинство челябинцев, которые искали на платформе инструктора, интересовались дистанционными занятиями. Так, 42% рассматривали возможность онлайн-тренировок по фитнесу, а 13% — хотели бы заниматься удаленно йогой. У такого формата есть ряд преимуществ. Во-первых, это цена. Онлайн-занятия, как правило, стоят дешевле, чем очные. Во-вторых — это экономия времени на дорогу. В-третьих — комфорт: многим челябинцам неудобно тренироваться в зале или на улице», — говорится в исследовании.

Челябинцы стали искать онлайн-тренеров по фитнесу и по йоге чаще на 53% и на 27% соответственно. Однако тренеров на платформе пока меньше, чем челябинцев, готовых платить за их услуги, но предложение со стороны специалистов растет. В 2024 году число объявлений от инструкторов по йоге увеличилось на 81%, от тренеров по фитнесу — на 21%.

Средняя стоимость программы тренировок с фитнес-инструктором в зале стартует от 5 тысяч рублей, при этом в удаленном формате занятие обойдется дешевле — от 2,5 тысячи рублей, в мини-группе до 5 человек — от 1 тысячи рублей.

На рынке труда региона наблюдается дефицит профессиональных инструкторов в офлайн-клубах: на вакансии фитнес-тренеров сейчас претендует в 2,5 раза меньше соискателей, чем в среднем по другим сферам деятельности.