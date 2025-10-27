В Челябинске выросли продажи «вторички» осенью‑2025

Спрос увеличивается умеренными темпами

Вторичный рынок жилья в Челябинске демонстрирует активный рост предложения в сентябре 2025 года, хотя спрос со стороны покупателей увеличивается умеренными темпами. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе «Авито Недвижимость».

С начала года выбор квартир на вторичном рынке в Челябинске значительно расширился. Общее предложение выросло на 20%. Аналитики отмечают, что горожане получили больший выбор практически всех категорий жилья: количество доступных однокомнатных квартир увеличилось на 28%, студий — на 19%, а двух- и трехкомнатных — на 18%.

При этом интерес покупателей к вторичному жилью в регионе растет более сдержанно. В целом по городу спрос вырос на 4% к сентябрю прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются студии — интерес к ним подскочил на 18%. Спрос на «однушки» и «двушки» вырос на 4 и 3% соответственно.

Несмотря на рост активности, рынок остается стабильным в ценовом отношении. Средняя стоимость квадратного метра в Челябинске по итогам сентября составила 104 тысячи рублей.

Оживление на вторичном рынке наблюдается по всей стране. Эксперты связывают это со снижением ключевой ставки ЦБ и началом делового сезона.