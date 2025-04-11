В Челябинске вырос спрос на зонты, дождевики и галоши

Увеличение продаж весенних аксессуаров началось раньше на две недели

В Челябинске вместе с ранней весной выросли продажи плащей, зонтов и резиновых сапог. В этом году их стали закупать на две недели раньше, чем обычно, — уже в начале марта. С приходом дождливого периода горожане запасаются влагостойкой одеждой и резиновой обувью. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, какие аксессуары в тренде.

По данным «Авито», особый рост продаж среди женской верхней одежды с приходом тепла показала легкая верхняя одежда: челябинцы в 3 раза чаще приобретали куртки-косухи, в 2,4 раза — плащи и тренчи, в 2,3 раза — бомберы, в 2,2 раза — легкие куртки и ветровки. На 76% выросли продажи джинсовых курток. Женские резиновые сапоги в марте приобретали в 3,1 раза чаще, чем в феврале.

«В марте в сравнении с февралем значительно выросли продажи верхней одежды и обуви: женской — на 32 и 4% соответственно, мужской — на 31 и 55%», — сообщили нам в пресс-службе «Авито».

На маркетплейсах стоимость женских резиновых сапог стартует от 1,5 тысячи рублей, если с утеплителем — от 2 тысяч рублей. Сапоги со съемным мехом продают по цене от 2,2 тысячи рублей. Самый бюджетный вариант с учетом скидки — серые резиновые сапоги по щиколотку — 820—850 рублей за пару. В тренде сезона ярко-желтый цвет, серебристый и расцветка «камуфляж».

Резиновые сапоги известного французского бренда Balenciaga продают в ЦУМе за 117 тысяч рублей, при этом в наличии остался только 37-й размер, остальные — раскупили.





Альтернатива заморской новинке — резиновые галоши, стоимость которых на маркетплейсах стартует от 600 рублей за пару. На «Озоне» продают галоши Bailangsiga за 1300 рублей. На первый взгляд — не хуже оригинала. Если очень хочется, то можно найти на маркетплейсах с крупной надписью бренда — за 12 тысяч рублей. Кстати, оригинал как раз надписей не имеет.





Продажи мужской одежды в Челябинске в этом году скромнее: покупки плащей и тренчей за месяц увеличились на 92%, бомберов — на 86%, легких курток и ветровок — на 80%, кожаных курток — на 74%, а джинсовых — на 21%. Мужские резиновые сапоги приобретали в 2,6 раза чаще, чем в феврале. Об этом нам сообщили аналитики «Авито».

Зонты челябинцы в марте этого года приобретали на 40% чаще, чем в феврале. В тренде этого сезона легкие зонтики (300 граммов) из прочной водонепроницаемой ткани. В объявлениях указано, что они оснащены функцией «антиветер». Выбрать можно по размеру — 20 сантиметров (автомат), 28 сантиметров (полуавтомат), 130 сантиметров (зонт-трость). Некоторые модели идут сразу с двумя чехлами.





Эксперты советуют при выборе зонта обращать внимание на количество спиц, материал ткани, прочность креплений и складного механизма. Но большинство покупательниц все равно ориентируется на цвет и узор.

Для любителей оригинальных вещей умельцы под заказ изготовят «зонт с клинком» — по сути, холодное оружие. Цена — от 35 тысяч рублей. Не советуем появляться с таким в общественных местах.





Для тех, кто не любит быть заметным, производители предлагают зонты с расцветкой «камуфляж». Стоимость — от 1,1 тысячи рублей за штуку.





Особая категория сезонных аксессуаров — для детей. Продажи детской одежды и обуви в марте выросли: челябинцы чаще на 74% приобретали куртки, ветровки и бомберы для мальчиков, на 50% — для девочек, а продажи весенней обуви для девочек и для мальчиков увеличились на 82 и 71%.

«Если сравнивать цены на взрослую и детскую одежду и обувь, то у детской одежды изначально ниже розничная стоимость, чем у взрослой. Это связано с меньшим расходом материалов, более простыми фасонами и, как правило, меньшими производственными затратами», — уточнили эксперты «Авито».

При этом на платформе можно найти как бюджетные варианты, так и премиальные. Также пользователи могут приобрести абсолютно новые вещи, в том числе брендовые, дешевле, чем в рознице: многие продают одежду, которую не успели поносить, или вещи, купленные на вырост, которые так и остались в шкафу с бирками.