В Челябинске вырос спрос на установку москитных сеток в 7 раз

Среди причин — начало цветения и аллергии

В Челябинске в апреле вырос спрос на установку москитных сеток в 7 раз. На фоне раннего цветения березы и резкого скачка аллергических реакций жители начали активно искать способы защититься от пыльцы. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Один из самых популярных запросов за последний месяц — установка защитных сеток на окна. Согласно данным сервиса, в целом по стране спрос на установку сеток в апреле вырос на 200%, а за последнюю неделю — еще на 21%.

Период цветения березы в этом году начался на несколько недель раньше обычного, и, по наблюдениям экспертов, уже сейчас фиксируется «красный уровень» концентрации пыльцы — от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов.

Установка специальных защитных сеток на окна — один из простых способов, чтобы облегчить состояние в период пика цветения. Подробнее о том, на что обратить внимание при выборе москитной сетки, — в нашем материале.