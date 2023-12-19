В Челябинске вырос спрос на организацию новогодних утренников для детей

Средний чек за праздничное шоу составляет 11,5 тысячи рублей

В Челябинске вырос спрос на организацию детских новогодних утренников на 6% по сравнению с прошлым годом, при этом средний чек увеличился до 11,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба «Авито».

«Спрос на ведущих детских праздников перед встречей Нового года вырос на 61%. Средняя стоимость услуг ведущего детского праздника в Челябинске начинается от 2250 рублей за час работы и обычно включает разработку концепции и программы мероприятия», — сообщают аналитики «Авито Услуги».

В декабре спрос на приглашение в гости Деда Мороза и Снегурочки в Челябинске вырос на 53%, а средняя стоимость выступления артистов составила 2000 рублей. Спрос на аниматоров в Челябинске вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. В топ самых популярных персонажей вошли Маша из мультфильма «Маша и Медведь», Чебурашка и Барби.

Арендовать или сшить новогодний костюм ребенку обойдется от 1500 рублей или от 2000 рублей соответственно. Спрос на аренду новогодних костюмов для детей вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего челябинцы берут напрокат костюм Тора: доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На втором месте по доле спроса — костюм медведя, на третьем — Маши из мультфильма «Маша и Медведь».

К пошиву и ремонту новогодних костюмов в Челябинске родители прибегали в декабре на 52% чаще. Средний чек в ателье составляет от 300 рублей за ремонт костюма и от 2000 рублей за пошив.

Спрос на организацию кейтеринга к Новому году в Челябинске вырос на 89% по сравнению с прошлым годом. Челябинцы активно ищут подрядчиков, которые помогут организовать выездные банкеты и фуршеты. Исполнители, которые готовы взяться за организацию детского праздничного стола, берут в среднем от 1000 рублей на человека, а меню может включать как закуски в виде канапе и сладостей, так и горячее и салаты. На 68% увеличилось предложение по изготовлению новогоднего набора с конфетами, средняя стоимость которого достигла 600 рублей за штуку.

Услуги фотографа обойдутся заказчику новогоднего утренника в 2000 рублей за мероприятие.

«В зависимости от тематики вечеринки организаторы детских мероприятий предлагают и другие услуги. Например, можно установить тематическую фотозону (от 1700 рублей за установку и демонтаж), заказать художника, который будет наносить детям аквагрим (от 550 рублей за мероприятие), и заказать воздушные шары (от 120 рублей за штуку). Все это понравится детям и поможет сделать детскую новогоднюю вечеринку незабываемой», — знают специалисты «Авито Услуги».

По их подсчетам, средний чек в этом году для организации детского праздника перед встречей Нового года составит 11,5 тысячи рублей, но итоговая стоимость зависит от пожеланий заказчика.