В Челябинске вырос спрос на клининговые услуги на 15%

Горожане наводят лоск перед новогодними праздниками

В Челябинске вырос спрос на клининговые услуги на 15%. В преддверии новогодних праздников челябинцы, как правило, планируют навести дома порядок, для этого все чаще привлекают специалистов, сообщили аналитики «Авито Услуг».

«По итогам октября число челябинцев, готовых делегировать уборку профессионалам, увеличилось на 15% по сравнению с январем этого года. При этом спрос на специалистов в сфере клининга наблюдается не только со стороны частных заказчиков, но и со стороны бизнеса»,— говорится в исследовании.

Одной из самых популярных клининговых услуг в Челябинске перед Новым годом стала генеральная уборка. В октябре челябинцы стали заказывать ее на 25% чаще. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тысячи рублей в час. Также часто заказывают чистку ковров и мягкой мебели (спрос вырос на 95% и 37% соответственно).

В условиях дефицита кадров средние предлагаемые зарплаты для специалистов сферы клининга увеличились на 18% и составили 60 379 рублей в месяц. По росту зарплат лидируют помощники по хозяйству — в среднем в октябре им предлагали 84 719 рублей, что на 48% больше, чем годом ранее.

На 44%, до 97 971 рубля выросла предлагаемая зарплата дезинфекторов. Тройку лидеров замыкают уборщики с зарплатой 53 698 рублей, что на 39% выше, чем годом ранее.