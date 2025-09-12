В Челябинске вырос спрос на качественную уборку квартир и дач

Клининговые компании адаптируются под новые требования

Тренд на чистоту охватил Челябинскую область минувшим летом. Жители региона активно занялись наведением порядка в своих домах и офисах, что привело к значительному росту спроса на услуги профессиональной уборки, сообщают аналитики «Авито Услуг».

Чистка ковров стала абсолютным лидером роста. По области в целом спрос увеличился на 58%, а в Челябинске показатель достиг впечатляющих 45%. При этом предложение выросло всего на 4%, что говорит о высоком потенциале рынка. В Магнитогорске спрос вырос на 21%.

Инновационные методы чистки также показали рост. Технология «сухой туман», использующая микрочастицы чистящего раствора, стала популярнее на 5% по области, а количество предложений увеличилось на 19%.

Спрос на стирку ковров вырос на 79% по региону. Объявлений от исполнителей стало больше на 11%. В Челябинске спрос вырос на 68%, при этом предложение увеличилось на 9%. Услуги химчистки ковров набрали на 86% больше запросов по области по сравнению с весной. В Челябинске рост спроса составил 92%.

В Магнитогорске спрос на чистку мягкой мебели вырос на 48%, объявлений стало больше на 18%.

Химчистка диванов прибавила 32% в спросе. Исполнители на 12% активнее публиковали объявления. Удаление следов от слаймов и маркеров увеличилось на 50% по области. В Челябинске спрос на эту услугу вырос на 29%. Генеральная уборка показала стабильный рост. По области — 7%, в Челябинске — 8%, а в Магнитогорске — 9%. Предложение, соответственно, увеличилось на 19, 14 и 10 процентов.

Эксперты отмечают, что растущий спрос на спецуслуги говорит о повышении требовательности клиентов к качеству уборки. Клининговые компании активно адаптируются к новым запросам, расширяя перечень услуг.