В Челябинске вырос спрос на доставку еды к новогоднему столу

Выясняем график работы курьеров в праздничные дни

В Челябинске вырос спрос на доставку продуктов и ресторанных блюд к новогоднему столу. Доля заказов «навынос» увеличилась в общепите до 20%. Информагентство «Первое областное» выяснило, стоит ли оформлять предзаказ на оливье к Новому году или можно будет заказать еду под бой курантов.

Федеральные сервисы по доставке еды стремятся максимально продлить время работы в новогодние праздники, поскольку в эти дни поступает много заказов. Но курьеры — тоже люди, поэтому 31 декабря их трудовой день сокращен.

Так, заказ из «Яндекс Еды» в последний день уходящего года можно сделать до 17:00, а 1 января — с 12:00 в пеших зонах доставки, с 14:00 — в зонах доставки на автомобиле. В остальные дни сервисы будут работать как обычно, сообщили нам в пресс-службе компании.

В сервисе доставки «Самокат» рассказали, что 31 декабря заказы принимаются до 24:00, курьеры будут работать до 2 часов ночи. 1 января заказы будут доставляться только с 12:00. Остальные дни — в обычном режиме.



Перед Новым годом на 20% вырос спрос на доставку готовых блюд из ресторанов Челябинска, поскольку в ряде случаев заказать сложный гарнир или профессионально приготовленный стейк выгоднее, чем готовить на своей кухне.

«В ресторане „Гонг“ доставка популярна практически с открытия заведения, но особо высокий спрос только на 31 декабря. В этом году мы предложили нашим гостям, помимо готовых блюд, полуфабрикаты. Но практика показала, что это менее интересно. Все-таки, заказывая в ресторане, гость хочет получить полностью готовое блюдо, пусть и дороже»,— говорит владелица ресторанов «Гонг» и «Камчатка» Татьяна Старовойтова.

По ее словам, для рестораторов доставка готовых блюд в последнее время значительно подорожала, поскольку выросли расходы на оплату услуг курьеров, а также на упаковку. Доля доставки в общем сегменте продаж ресторана «Гонг» в декабре превысила 20%.

«Из ресторанов 31 декабря отдаем заранее заказанные блюда. С 2 января работаем в обычном режиме. Блюда заказывают по доставке абсолютно любые, кроме тех, что не могут быть доставлены без ущерба качеству. К примеру, стейки мы не доставляем», — пояснила владелица ресторанов Redactor и Tortillas & Grill, кондитерской Bonbon Татьяна Заславская.

По данным сервиса «Яндекс Еды», в топ-3 наиболее популярных блюд на доставку в Челябинске входят бургеры, а также закуски из картофеля и курицы, но не в новогодние праздники. На праздничный стол челябинцы чаще заказывают десерты, роллы и различные салаты.