В Челябинске вырос спрос на банные услуги

Горожане стали чаще париться



Каждый седьмой житель Челябинска регулярно ходит в баню или сауну. Среди горожан растет спрос на такие услуги, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Услуг».

В среднем на посещение челябинцы готовы тратить около 2658 рублей, однако большинство укладывается в сумму до тысячи. У четверти опрошенных горожан есть своя баня на даче, поэтому деньги на аренду им тратить не приходится.

Лидирует по популярности среди челябинцев русская баня, ее выбирают 65% горожан. Вместе с тем растет интерес к другим форматам: финскую сауну предпочитают 20%, а турецкий хаммам — 17%. Самая популярная услуга среди горожан — это классическое парение.

46% опрошенных ходят попариться, чтобы расслабиться, 20% — воспринимают это как оздоровительную процедуру, всего 3% связывают это с традицией.

Правильное парение становится все популярнее среди жителей Южного Урала. Ранее мы писали, почему бани пользуются таким большим спросом, сколько стоят услуги профессионала и как париться по-настоящему.

Автор: Яна Копылова