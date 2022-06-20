В Челябинске выпускной обойдется родителям минимум в 10 тыс. рублей

Это ниже на 30% общероссийского показателя

Эксперты портала «Авито» проанализировали расходы на выпускной в России и выяснили, что в среднем по стране одиннадцатиклассникам и их родителям торжество обойдется в этом году в 13 860 рублей на человека (если в классе учатся 20 человек). В Челябинске минимальный чек-лист расходов на выпускной вечер стартует от 9 900, что на 30% ниже общероссийского показателя.

«Подготовка к выпускному вечеру сегодня не ограничивается покупкой наряда: необходимо продумать образ, выбрать место и формат праздника, найти фотографа и многое другое. В этом году в связи, со снятием ковидных запретов по всей стране, россияне готовятся к празднику с размахом», — считают аналитики платформы «Авито».

Предложение от исполнителей в сфере услуг выросло: так, объявлений от профессиональных организаторов праздника на «Авито» в мае стало больше на 50%, от визажистов — на 23%, а от швей, которые помогут пошить индивидуальный наряд, — на 19%. Самыми востребованными стали мастера по маникюру — спрос вырос в четыре раза. Средняя цена услуги — 500 рублей.

Популярным вариантом для проведения торжественной части мероприятия стали лофты (+64%) и рестораны (+64%). В среднем по стране аренда лофта обойдется примерно в 1 500 рублей в час, ресторана — от 3 000 рублей.

Все чаще выпускники выбирают загородные дома для проведения праздника — сезонный спрос вырос на 9%. Число объявлений по посуточной аренде коттеджей возросло на 38%. Средняя стоимость аренды за сутки составляет 4 500 рублей.

«В мае спрос на услуги специалистов по организации выпускных вечеров по всей стране вырос на 121% по сравнению с прошлым годом, а в Челябинске за этот же период — на 92%. Предложений от профессиональных исполнителей по стране стало больше на 50% за год, а в Челябинске — на 36%. В среднем по стране организаторы за один праздничный вечер берут от 5 000 до 25 000 рублей — конечная стоимость будет зависеть от продолжительности мероприятия, стажа исполнителя, а также насколько заранее клиент пришел с запросом», — приводят данные эксперты «Авито.Услуги».

Также на 68% вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников. Заказ автобуса будет стоить около 1 000 рублей в одну сторону, но окажется выгоднее аренды нескольких машин. В топ востребованных услуг также вошел кейтеринг (+49%) — при этом средняя цена за услуги по стране за год снизилась на 40% и составила 500 рублей с гостя. Выпускники активно заказывают и услуги по фото- и видеосъемке (+30% в мае). Стоимость услуг фотографа сильно зависит от его опыта и условий работы: например, за один вечер цена может варьироваться от 10 000 до 25 000 рублей.

«Накануне выпускных вечеров многие выпускницы также заранее бронируют места на процедуры у бьюти-мастеров. Так, еще в мае этого года по сравнению с предыдущим российские школьницы активно обращались к индивидуальным мастерам по маникюру (в мае спрос вырос сразу в 4 раза), к парикмахерам и стилистам по волосам (+62%) и визажистам (+37%)»,— знают специалисты портала бесплатных объявлений.

Выпускное платье — главный атрибут праздничного образа. В мае — июне этого года, по данным «Авито.Товары», продажи платьев увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Челябинске выпускные платья приобретали на 39% больше, чем в прошлом году, средняя стоимость наряда составила 2 020 рублей.

Классический образ для выпускников — это костюм. В 2022 году, помимо стандартных цветов, в моду вошли темно-зеленый и бордовый. В Челябинске мужские костюмы приобретали в мае на 61% чаще, чем в прошлом году, средняя стоимость наряда составила 3 420 рублей. В качестве обуви лучше подобрать классические туфли как к женскому, так и к мужскому образу.

«Спрос на краткосрочную аренду домов в Челябинске с 14 мая по 14 июня 2022 вырос на 32,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются дома, на втором месте — коттеджи. Реже пользователи выбирают коттеджи и дачи. Если говорить о ценах, то стоимость аренды загородной недвижимости в Челябинске с середины мая — середины июня-2021 снизилась на 14,3% год к году и в среднем составляет 6 000 рублей. При этом стоит учитывать, что чем больше гостей ожидается на мероприятии, тем выше будет стоимость аренды загородного дома», — сообщают представители «Авито.Недвижимость».

Данные исследования ИА «Первое областное» подтверждают расчеты «Авито». Организация выпускного вечера в Челябинске в этом году обойдется «по минимуму» в 9 900 рублей, если следовать экономии при выборе места проведения и сократить расходы на создание собственного образа. Если не отказывать себе ни в чем, выбрав вариант проведения торжества в Челябинске «по максимуму», то траты на организацию мероприятия превысят 52 тыс. рублей.