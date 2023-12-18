В Челябинске выбрали подрядчика по реконструкции очистных сооружений

Победителем сразу двух аукционов стала компания «Монтажник»

В Челябинске определили подрядчика по реконструкции очистных сооружений канализационных стоков и водопровода Челябинска за 1,4 миллиарда рублей. Победителем сразу двух аукционов стала компания «Монтажник», следует из данных портала госзакупок.

Очистные сооружения канализационных стоков Челябинска занимают почти 132 гектара. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тысяч кубометров. Коммунальный объект является источником неприятного запаха на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Реконструкция очистных сооружений позволит решить эту проблему.

В связи с этим МУП «ПОВВ» объявлял торги. Первый аукцион — по поиску подрядчика на реконструкцию очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе за 616 миллионов 678 тысяч рублей. Второй аукцион — на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля» стоимостью 806 миллионов 285 тысяч рублей. Это третий этап реконструкции очистных сооружений. Подрядчику необходимо завершить работы до 1 ноября 2024 года.

Победителем по итогам двух торгов признана компания «Монтажник» (Челябинск), ранее уже выполнявшая работы на аналогичных объектах.

«Объект расположен на действующем предприятии, являющемся режимным объектом, строительство осуществляется в условиях непрерывно действующего производства», — уточняется в техзадании.

Отметим, третий этап реконструкции очистных сооружений канализационных стоков включает в себя строительство здания станции, склада, технологической эстакады электроснабжения, строительство надземных эстакад пульпопроводов. Процесс очистки стоков будет производиться закрытым способом, что позволит нейтрализовать запах.

По данным сервиса «СБИС», ООО «Монтажник» работает с декабря 2011 года. Компания зарегистрирована в Челябинске. Владельцем является Егор Рощин, директором — Денис Кривцов. Основная сфера деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2022 году чистая прибыль «Монтажника» составляла 86,3 миллиона рублей.