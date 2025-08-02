В Челябинске вручили сертификаты первым выпускникам программы «СВОй бизнес»

Пятидневный интенсив объединил около 20 участников спецоперации

В Челябинске чествовали первых выпускников федеральной программы «СВОй бизнес», в которой принимают участие ветераны спецоперации и члены их семей, передает корреспондент ИА «Первое областное». Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу проведения пятидневного интенсива для бойцов, желающих открыть свое дело.

С приветственным словом к выпускникам дебютного курса программы обратился первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк:

«Бизнес — занятие очень ответственное, но в то же время интересное. Важно, чтобы у каждого из вас была возможность к нему подготовиться, получить необходимые знания и навыки. Тогда даже малое дело может стать большим успехом. Я искренне желаю вам двигаться вперед, не бояться начинать и обязательно добиваться результата», — подчеркнул Иван Куцевляк.





Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер заверил выпускников программы «СВОй бизнес», что поддержка области им гарантирована на любом этапе развития бизнеса:

«Здесь люди, которые отдали долг своей Родине, члены их семей. Они хотят открыть свое дело, конечно, им нужна поддержка. И сегодняшние мероприятия — это всего лишь завершающая часть маленького этапа пятидневного курса обучения. Дальше предстоит сопровождать малый бизнес на каждом этапе его развития, вплоть до того, как он выйдет на промышленные рельсы», — сказал Олег Викторович.





По словам вице-президента «Опоры России» Евгения Илле, на Южном Урале вручили сертификаты 18 участникам интенсива, по всей стране выпускников программы уже насчитывается 248 человек. Они выбирают для открытия своего дела самые разные отрасли. Каждый находит ту сферу бизнеса, которая ему по душе.

Магнитогорец Савелий Шведко год назад вернулся в мирную жизнь после серьезных ранений, полученных в зоне спецоперации. В целом «за ленточкой» он воевал около двух лет, ушел на фронт как мобилизованный. После реабилитации задумался об открытии своего фермерского хозяйства: купил земельный участок, на котором возвел ферму и дом. И даже успел закупить несколько десятков голов скота для разведения на продажу.

«В регионе сегодня хорошо развивается сельское хозяйство. Спрос на баранину у населения растет, а в торговой сети ее почти нет. На интенсиве узнал о возможности получить грант на развитие фермы, в следующем году планирую подать заявку. Узнал много полезной информации, очень насыщенный курс и, главное, можно опереться на опыт других, чтобы не наделать на старте ошибок», — говорит он.

В планах ветерана СВО нарастить поголовье до 1 тысячи баранов, наладить переработку, чтобы готовую продукцию можно было поставлять в том числе гуманитаркой своим товарищам за ленточку.

Ремонтом машин, перевозящих гуманитарные грузы, намерен заняться в своем небольшом цеху в поселке Первомайском Сергей Михайлов. Параллельно планирует изготавливать здесь кованые изделия — ворота, козырьки и многое другое.





«Необходимо закупить оборудование. Планирую заключить соцконтракт, в рамках которого можно оформить господдержку. По образованию я сварщик, но также разбираюсь в технике. Еще в армии занимался ремонтом машин, потом опыт пригодился мне во время военных действий в Сирии, а чуть позже — в зоне специальной военной операции», — рассказал Сергей Михайлов.

Об открытии своего дела думает учитель Эльвира Закирова, супруг которой погиб в зоне СВО в конце 2022 года, где служил разведчиком. Она осталась одна с двумя маленькими детьми.

«Вообще по первому образованию я бухгалтер, есть необходимые знания и навыки. Думаю, открыть свое дело в сельском хозяйстве. Есть задумки по этому поводу, надеюсь, удастся их реализовать», — уточнила она.





Отметим, что федеральная программа «СВОй бизнес» разработана и реализуется Корпорацией МСП совместно с партией «Единая Россия» и «Опорой России» при поддержке Минэкономразвития Челябинской области. Она предусматривает не просто лекции. Большая часть курса представлена именно практическими кейсами. С этой целью участники программы посетили «закулисье» предприятий Челябинской области, чтобы погрузиться с головой в бизнес. И им это удалось.