В Челябинске возле аэропорта сделают сквер за 8,8 млн рублей

Рядом с аэровокзалом высадят туи, ели, сосны и можжевельник

В Челябинске рядом с международным аэропортом имени Курчатова сделают сквер для отдыха туристов и ожидающих. В новом пространстве, согласно проекту, будут лавочки, деревья и кустарники. Сейчас АО «Челябинское авиапредприятие» ищет подрядчика, который займется благоустройством. Начальная сумма закупки составляет 8,8 млн рублей.

Согласно документации с сайта госзакупок, единый стиль зеленого пространства зададут с парадно-въездной зоны. Там высадят хвойные деревья и кустарники: кедры, ели, можжевельник.





Планируют благоустроить и зону рядом с памятником самолету. Там сделают тропинки и демонтируют забор. Вместо ограждения высадят можжевельник и туи.









Рядом с гостиницей установят качели, лавочки с клумбой внутри, а также высадят цветы.





Напротив аэропорта оборудуют сквер с лавочками для отдыха посетителей.





«В зоне устанавливается бюст Курчатова и вокруг него расположена площадка для проведения мероприятий и отдыха. По периметру площадки высаживается живая изгородь из можжевельника, за ним ели и кедры для увеличения зеленой зоны местности и формирования естественной тени. В зоне отдыха к внутреннему терминалу проектируется пешеходная дорожка через парковку со сквозными проездами для машин. Середина оформляется шалфейной дорожкой», — говорится в документах проекта.

Пешеходную дорожку оградят от машин живой изгородью.





Заявки на участие в торгах по благоустройству территории площади и прилегающей территории принимают до 11 января 2023 года.