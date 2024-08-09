В Челябинске восстановят временную дамбу для достройки вантового моста

Затяжные дожди размыли прежнюю заградительную конструкцию

В Челябинске восстановят временную дамбу для достройки вантового моста, который уже возвышается над рекой Миасс в районе Тополиной Аллеи. Глава города Наталья Котова сегодня, 9 августа, посетила строительный объект.

АО «КОНАР» занимается строительно-монтажными работами, задача администрации города — оборудовать тротуары, велодорожки и комплексное благоустройство.





«Мост будет полностью готов в сентябре, однако прошедшие затяжные дожди вынудили нас корректировать график сдачи объекта», — уточнила в своем телеграм-канале Наталья Котова.

В настоящее время необходимо восстановить и укрепить временную дамбу, размытую бурным течением реки, высушить всю площадку для продолжения работ.

Основные работы вокруг объекта продлятся до конца ноября. С 1 декабря по мосту уже можно будет гулять. Весной мэрия планирует окончательно обустроить подходы к мосту и прилегающую территорию.