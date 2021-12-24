В Челябинске в два раза увеличат производство медицинского кислорода

Промышленники помогут избежать дефицита газовой смеси в ковидных больницах

Компания «Челябтехгаз» планирует в два раза увеличить выпуск медицинского кислорода для больниц. Завод специализируется на поставках технических газов, обслуживании криогенного и газосварочного оборудования. На перепрофилирование производства направят средства Фонда развития промышленности. Об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий Павел Рыжий.

По словам Павла Рыжего, с мая по ноябрь в Челябинской области наблюдался острый дефицит медицинского кислорода. Министерство промышленности региона организовывало поставки препарата с российских предприятий. Всего привезли около 8 тыс. тонн жидкого кислорода. Самая западная точка поставок — Азов, самая восточная — Кемерово.

«Мы работали в таких условиях, что буквально за ночь нужно было найти 20 тонн кислорода для больницы. Нам очень помогал ММК, „Южуралзолото“, компания „БВК“, входящая в группу „Конар“, „Технониколь“, „Минплита“. Мы благодарны собственникам, потому что они подчас отрывали кислород от собственных нужд и отдавали его на нужды здравоохранения», — сообщил Павел Рыжий.

Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического кислорода нормами примесей оксида углерода, кислот и озона, для его производства и реализации необходима специальная лицензия.