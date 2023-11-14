В Челябинске в 2024 году отремонтируют Бродокалмакский тракт

Работы проведут с апреля по август

В 2024 году в Челябинске проведут ремонт Бродокалмакского тракта. Комитет дорожного хозяйства администрации города объявил аукцион, чтобы найти подрядчика. Начальная стоимость контракта составляет 268,5 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Бродокалмакский тракт является выездом из Челябинска в сторону Кургана. Кроме того, он ведет к кольцу в сторону аэропорта и многочисленным садам, а также к ТЭЦ-3. Ремонт проведут на участке от улицы Бажова (или от перекрестка с улицей Мамина) до Курганского шоссе.





Схема из конкурсной документации

Дорожным подрядчикам предстоит восстановить покрытие автодороги, включая съезды и парковки, расчистить обочины, обустроить тротуары и газоны, установить «лежачих полицейских» и новые дорожные знаки, нанести разметку. Обновят четыре километра тракта. Все работы запланированы на один сезон — с 1 апреля по 30 августа 2024 года.

Аукцион идет до 20 ноября 2023 года. Подвести его итоги и выбрать победителя планируют 22 ноября. Ремонт Бродокалмакского тракта проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».