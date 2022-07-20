В Челябинске увеличили производство сенсорных мониторов на замену импортным

Продукция ГК «Билтех» востребована на госслужбе и промпредприятиях

В Челябинске ГК «Билтех», выпускающая сенсорные мониторы и моноблоки для промышленных предприятий и госструктур, увеличила выпуск продукции в связи с ростом спроса в этом году. Электронные изделия челябинского предприятия не уступают по качеству импортным аналогам. Они способны заместить технику известных европейских брендов, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Основными потребителями продукции ГК «Билтех» являются государственные и частные промышленные предприятия страны из нефтегазовой, оборонной, атомной, пищевой и других отраслей. Чтобы справиться с резко возросшим в последние месяцы числом заказов, компания в этом году вступила в региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда».

«В такое непростое время государству важно помогать развиваться и достойно отвечать на вызовы, которые бросают новые экономические реалии не только промышленным гигантам, но и менее крупному бизнесу. Совершенствование производственных систем, оптимизация процессов, грамотное планирование позволяют им столь же эффективно увеличивать выпуск востребованной продукции и улучшать ее качество. Небольшие предприятия Южного Урала, не подходящие под критерии нацпроекта „Производительность труда“, могут стать участниками региональной программы и получить результаты не хуже», — говорит директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.





По его словам, региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» разработана по поручению губернатора Алексея Текслера. Первые участники уже успешно замещают импортные продукты, занимая перспективные ниши на освобождающихся рынках. Более того, повышаются зарплаты, появляются новые рабочие места, отмечает эксперт.

Внедрение инструментов бережливого производства в ГК «Билтех» уже дало первые результаты. Предприятие ежемесячно выпускает около двухсот изделий, пользующихся устойчивым спросом. Особенно востребованы промышленные моноблоки и информационные панели. Помимо серийного выпуска продукции для военных и агропромышленных предприятий, компания выполняет заказы на изготовление нестандартного оборудования по индивидуальным техническим заданиям. Челябинские конструкторы, разобравшись с особенностями изделия, подбирают оптимальное техническое решение.

«Производственные мощности нашего предприятия оснащены всем необходимым: современным станком для лазерной резки листового металла и его гибки, пунктом сварки, линией порошковой окраски. Уже сейчас в некоторых организациях произведенная нами техника полностью заменила продукцию европейского производства, ведь по качеству она ничуть не уступает западным аналогам, что порой с удивлением отмечают наши партнеры», — рассказывает заместитель директора по производству ООО ГК «Билтех» Владимир Иванищев.

При изготовлении продукции на предприятии стремятся использовать преимущественно отечественные комплектующие, в частности, используют черные и нержавеющие металлы.