В Челябинске услуги такси подорожают с 25 октября в связи с ростом тарифов

Среди причин — введение ОСГОП и дорогое обслуживание авто

Стоимость поездок на такси в Челябинске увеличится с 25 октября. Федеральные агрегаторы такси поднимают тарифы, по предварительным данным, на 3—4%, сообщают «Известия». При этом конечная стоимость поездки будет зависеть от многих факторов: погоды, спроса, времени суток, количества водителей на линии. ИА «Первое областное» узнало, что повлияло на повышение тарифов в отрасли.

Одной из главных причин удорожания поездок на такси эксперты считают введение ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика). Наличие второй страховки у таксиста потребовало дополнительных финансовых затрат. Ожидаемо, их будут компенсировать за счет клиентов.

«Необходимость оформления ОСГОП увеличивает стоимость перевозок, но не более чем это происходит, к примеру, при росте цен на бензин. Да, услуги такси станут дороже, но при этом с новым полисом перевозки будут более безопасны для пассажиров», — считает директор компании-партнера крупнейшего агрегатора «Яндекс Такси» Артур Страшников.

ОСГОП позволит очистить рынок такси от фирм-однодневок и случайных людей в профессии. Для пассажиров дополнительная страховка от несчастного случая стала гарантией выплат в случае аварии. Таксопарки включили в новые тарифы не только расходы на ОСГОП, но и возможные штрафы.

«Если расходы таксопарков растут в связи с ОСГОП, ростом стоимости ремонта авто, повышением оплаты труда водителям, то они неизбежно будут закладывать издержки в тариф. При этом в такси давно действует динамическое ценообразование — в сильную непогоду вечером праздничного дня цены будут гораздо выше, чем в солнечный будничный день», — говорит председатель Челябинского движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

По словам водителей такси, пересевших на автомобили в основном китайских брендов, обслуживание машин подорожало за год примерно на 20%. И эти расходы таксопарки тоже вынуждены включать в тарифы.