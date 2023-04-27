В Челябинске уберут кольцевое движение возле плотины на Шершнях

На публичных слушаниях одобрили реконструкцию перекрестка

На публичных слушаниях одобрили проект реконструкции перекрестка перед плотиной на Шершневском водохранилище. Там уберут кольцевое движение. В целом жители согласны с нововведениями, передает корреспондент ИА «Первое областное». Однако у садоводов возник вопрос: что будет с ярмаркой на Прибрежной улице? Рынок решено подвинуть, но закрывать его не будут.

Также жители попросили проработать вопросы безопасности для перехода через перекресток детей из местной школы и спортсменов, которые посещают лыжероллерную трассу возле Карпова пруда.





Так будет выглядеть перекресток

По словам проектировщика, кольцо перед шершневской плотиной не выдерживает нагрузки. Его пропускная способность — 1300 машин в час. Сейчас трафик превышает 2 тыс. автомобилей в час, а в пиковые часы проезжает 6 тыс. автомобилей.





Сейчас дорожная развязка у Шершневского водохранилища кольцевая и без светофора; скриншот из сервиса «Яндекс Карты»



Как рассказал ИА «Первое областное» проектировщик Дамир Тагиров, дорожные кольцо и знаки, определяющие приоритет движения, серьезно мешают быстрому проезду. Особенно с учетом интенсивного жилищного строительства в поселке Западном. На участке возле плотины в рамках реконструкции развязки появится светофор.

«В Шершнях будет серьезный транспортный узел. Мы верно просчитали транспортный поток — до 6 тысяч машин в час. Большие заторы в восемь утра, шесть вечера. Светофор максимально разгрузит участок. Улицу Лыжных Батальонов расширят до четырех полос в сторону Западного. Будет новая автобусная остановка. Строительство планируют начать уже в этом году», — сообщил ИА «Первое областное» Дамир Тагиров.

При строительстве дорожной развязки предусмотрят велодорожку.