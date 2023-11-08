В Челябинске стоимость мандаринов выросла из‑за курса доллара

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В магазинах Челябинска стоимость мандаринов в 2023 году выросла из-за увеличения курса доллара, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

По информации крупных розничных сетей «Магнит» и «Пятерочка», представленных в Челябинской области, в настоящее время цена на мандарины колеблется от 99 до 225 рублей. Стоимость этих фруктов зависит от их сорта и страны происхождения.

«Тенденция к росту цен на мандарины связана с повышением курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю и подорожанием логистических расходов по импортированию мандаринов в Россию. Такая ситуация характерна для всей страны», — уточнили в пресс-службе министерства экономического развития.

В ведомстве подчеркнули, что мандарины не входят в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Ценовой мониторинг в отношении этого продукта органами власти, а также службой статистики не осуществляется.

Традиционно на Южный Урал поставки мандаринов ведутся из Абхазии, Турции, Египта, Марокко. В настоящее время ценники в рознице на мандарины сильно разнятся. Незрелые и кислые на вкус мандарины продают по цене от 99 рублей за килограмм, без косточек и «медово-сладкие» — по 225 рублей за кило.

«В начале октября цена на импортные мандарины, по моим наблюдениям, была выше и могла достигать 300—320 рублей за килограмм. Сейчас выбор на прилавках увеличился, а следом и стоимость стала снижаться. К тому же в продажу поступили абхазские мандарины, которые ярко-желтые с листочками, но они более водянистые», — сообщила челябинка Олеся Матвеева.

В ноябре 2022 года, по данным IT-компании «Эвотор», средний чек в Челябинске за килограмм мандаринов составлял 117 рублей, по России — 181 рубль за кило.

Поставляли фрукт в Россию в основном из Египта, Турции, Марокко, но также присутствовали поставки из Пакистана, Аргентины, Перу, Ирана и Китая.