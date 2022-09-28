«НОВАТЭК-Челябинск» объявляет старт акции «Выгодная осень». Призовой фонд — 50 денежных сертификатов на оплату природного газа. Половина из них, номиналом 2000 рублей, адресована победителям, использующим газ для приготовления пищи. Вторая половина, номиналом 4000 рублей, — победителям по направлению «Отопление».Для участия в осенней акции сделайте три обязательных шага:1. В октябре 2022 года передайте показания приборов учета газа (при их наличии).2. До 10 ноября 2022 года оплатите долги за газ и начисление за октябрь 2022 года.3. Не позднее 10 ноября откажитесь от почтовой доставки бумажной квитанции в пользу ее электронной версии. Квитанция будет приходить на электронную почту, в личный кабинет или мобильное приложение.Абоненты, отказавшиеся от бумажных квитанций до 1 октября 2022 года, причисляются к участникам, если выполнят два первых условия акции.Победители будут определены случайным образом после 10 ноября. Подарочные суммы будут зачислены на их лицевые счета в счет будущей оплаты газа.Победа в акции позволит бесплатно пользоваться газом на протяжении 21 месяца (если в квартире без счетчика газа зарегистрирован один человек и он использует газ только для приготовления пищи).