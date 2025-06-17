В Челябинске стали производить дефицитные комплектующие для станкостроения

За три года планируется нарастить их реализацию в 10 раз

В Челябинске началось производство важнейших деталей для станкостроения. Компания «РТС» запустила выпуск корпусов для установки сменных режущих пластин, борштанг и высокоточной инструментальной оснастки, ранее закупаемых за рубежом, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

На данный момент в стране производится лишь 10% от необходимого объема комплектующих, российские предприятия остро нуждаются в подобной продукции.

«Наши инженеры разработали не просто аналоги зарубежных изделий, а усовершенствованные альтернативы, превосходящие китайские аналоги по своим качественным характеристикам», — рассказывает генеральный директор ООО «РТС» Марина Белозерцева.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Он выделил 30 миллионов рублей, которые покрыли более 85% всех затрат на реализацию. На эти деньги предприятие закупит новый пятиосевой обрабатывающий центр, на котором начнет серийное производство различной инструментальной оснастки.

Опытная партия изготовленной продукции уже прошла испытания на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. К 2028 году компания планирует увеличить производство оснастки в 10 раз — с 400 до 4000 единиц в год. Серийное производство позволит таким крупным предприятиям, как ТМК, ОМК, «Промсорт», НПО «Электромашина» и другим, отказаться от импорта дефицитных комплектующих.