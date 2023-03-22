В Челябинске сравнили стоимость самостоятельного выращивания рассады и покупки готовой. В первом случае огородникам придется купить фитолампу и горшки, это существенно повлияет на цену. Во втором — нужно вложить деньги только в посадочный материал, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Для примера «закупили» 50 корней томатов. Во время эксперимента выяснили, что цены сильно разнятся. Это позволяет подобрать посадочный материал под любой кошелек. Самыми дорогими покупками стали фитолампа и горшки для рассады. В КСП области обратили внимание, что товары приобретаются не на один сезон.
Чтобы вырастить 50 кустов, нужно вложить от 782 рублей до 14 тыс. 710 рублей. Стоит учитывать и потребление электричества при использовании фитолампы. В сутки оно составит примерно 43 кВт в месяц, что в стоимостном выражении эквивалентно 70,9 рубля в месяц или 101,1 рубля в месяц в зависимости от типа дома.
Расход воды на полив рассады в среднем составит 0,2 куба в месяц, или 6 рублей в месяц. Стоит учитывать и непредвиденные расходы — выход из строя фитолампы, поломка горшков, невсхожесть или гибель посевов.
50 кустов готовой рассады можно купить как за 750 рублей, так и за 4500 рублей.
«Таким образом, стоимость самостоятельного выращивания значительно ниже затрат на покупку готовой рассады в случае отсутствия необходимости в фитолампе, контейнерах для посадки и удобрениях и превосходит стоимость готовой рассады в случае покупки полного комплекта необходимых товаров», — подвели итоги подсчетов в КСП области.
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