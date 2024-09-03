В Челябинске спрос на услуги полиграфии вырос на треть

Чаще всего заказывают календари, визитки, рекламные листовки

В Челябинске спрос на услуги полиграфии вырос за год на треть (+34%), выяснили аналитики «Авито Услуг» накануне 3 сентября — самого «календарного» праздника благодаря одноименной песне. Результаты исследования есть у ИА «Первое областное».

По данным «Авито Услуг», в среднем за год (август-2023 к августу-2024) спрос на услуги полиграфии вырос в Челябинске на 34%. Предложение увеличилось на 85%.

«Спрос на производство календарей увеличился на 13%. Сейчас календари есть в каждом телефоне и всегда под рукой, но физические календари не теряют актуальности. Индивидуальный календарь можно использовать как сувенир или как памятный подарок. Предложение от мастеров же увеличилось на 50%», — сообщили аналитики «Авито Услуг».

Визитки стали выпускать чаще на 79%. Визитки могут быть показателем статусности ее владельца. Предложение от производителей выросло на 117%.

Спрос на производство рекламных листовок увеличился на 59%. Такой формат рекламы популярен у представителей среднего и малого бизнеса для продвижения своих услуг среди широкой аудитории. Предложение услуг по печати листовок за год увеличилось в Челябинске на 59%.

«В эпоху цифровизации всегда интересно наблюдать, как люди возвращаются к аналоговым, печатным форматам. Спрос на полиграфию растет год от года. На платформе „Авито Услуги“ можно найти мастера под любые форматы печатной продукции»,— отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.

По его словам, при выборе исполнителя услуги важно обращать внимание на отзывы, опыт и квалификацию мастера.