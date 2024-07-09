В Челябинске создадут единую экосистему для управляющих компаний

Предусмотрен запуск цифрового оператора для рынка ЖКХ

Сбер и «Голос.Комфорт» (управляет многоквартирными домами челябинской группы «Голос») на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Совместная работа направлена на повышение качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ и модернизацию отрасли, что позволит сделать жизнь миллионов россиян комфортнее и безопаснее.

Стороны займутся созданием единого цифрового холдинга управляющих компаний. Он объединит жителей многоквартирных домов, сотрудников и партнеров группы «Голос». Предусмотрено также создание франшизы сервисной компании «Голос.Комфорт», которая станет цифровым оператором на рынке ЖКХ, чего в России еще нет. Ее работу обеспечит ИТ-инфраструктура Сбера и аккредитованных партнеров — сервисы для оптимизации процессов и эффективного управления бизнес-задачами, облачные технологии для хранения больших объемов данных.

«Мы верим, что отрасль ЖКХ на пороге трансформации. Уходит потребительское отношение, приходит сервисная модель. Жильцы хотят получать качественные услуги и готовы за это платить. Самая лучшая инвестиция обывателя — плюс 500 рублей за коммуналку, потому что они потенциально дают другое качество среды, чистоту и тому подобное», — пояснил ИА «Первое областное» генеральный директор группы «Голос» Сергей Пахомов.

Уже в следующем квартале в рамках совместной работы компании внедрят цифровое голосование за повестку управляющей компании. Это упростит работу с жителями. Кроме того, искусственный интеллект можно использовать и при работе с чатами, чтобы администрировать их, реагировать на обращения жителей, обмениваться информацией. В итоге внедрение инноваций повысит сервисную составляющую деятельности УК и снизит издержки.

Результатом сотрудничества станет создание цифровой платформы, которую сможет купить для своего использования любая управляющая компания. Технология поможет сформировать алгоритм работы.

«С одной стороны, мы повысим эффективность своих внутренних процессов и потребительских свойств для клиентов. Это в более широком понимании, не только про умный дом. С другой стороны, мы рассчитываем, что нам удастся создать продукт, который будет интересен другим управляющим компаниям. Через франшизную модель мы сможем развивать его. Это не только программное обеспечение, а еще и стандарты работы, продукты», — отметил Сергей Пахомов.

Рынок ЖКХ, как говорит гендиректор группы «Голос», сейчас активно развивают застройщики. Потому что у них есть ресурсы и они хотят это делать, понимая, что такая работа повышает потребительские свойства недвижимости. В Челябинске большой объем жилого фонда, где компании хотят, чтобы было действительно по-современному. Ожидается, что запрос на повышение качества деятельности УК будет расти, а конкуренция заставит их меняться. Модель изменений и набор сервисов как раз и предложит франшиза «Голос.Комфорт».