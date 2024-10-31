В Челябинске создадут 1,5 тысячи рабочих мест при запуске нового сервиса доставки

20% ассортимента продукции будет представлено местными товарами

В Челябинске создадут 1,5 тысячи рабочих мест при запуске нового сервиса доставки. Сегодня, 31 октября, в мегаполисе открылись дарксторы «Яндекс Лавки» — сервиса доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома, сообщает пресс-служба федерального агрегатора.

Челябинцам доступны для заказа свыше 3,5 тысячи позиций и 90 готовых блюд. Более 600 товаров сервис производит под собственным брендом. Вместе с «Лавкой» в регионе появляются новые рабочие места — для курьеров, кладовщиков, поваров и других сотрудников дарксторов. В настоящее время «Яндекс Лавка» работает уже в 11 регионах.

20% ассортимента товаров представлено продукцией от местных производителей под брендами «Чебаркульская птица», «Фантель» и другими.

«Это дополнительные возможности для наших производителей, это расширение рынков сбыта. А учитывая, что сегодня интернет-торговля набирает обороты, пользуется спросом у населения, то это дополнительный сервис, который даст толчок для наших местных производителей», — уточнил замминистра экономического развития Челябинской области Илья Клюшин.

Курьеры будут доставлять заказы на электровелосипедах собственной разработки «Яндекса». К концу ноября сервис обеспечит электровелосипедами 70% курьеров.