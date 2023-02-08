В Челябинске состоится конференция по госзакупкам

В мероприятии примут участие эксперты Минфина России

15—16 февраля в Челябинске пройдет межрегиональная конференция «Госзакупки. В поисках поставщика». Мероприятие будет полезно для государственных и муниципальных заказчиков, сообщили в Минимущества Челябинской области.

Основная задача конференции — повышение компетенций специалистов в сфере госзакупок, обмен опытом между представителями разных регионов. В мероприятии примут участие представители Минфина России, Федерального казначейства, ведущие эксперты в сфере закупок. Они дадут разъяснения по ключевым изменениям законодательства.

Конференция состоится в гранд-отеле «Видгоф» по адресу пр. Ленина, 26а.