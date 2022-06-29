В Челябинске сорвались торги по строительству скейт‑парка возле «Юности»

На аукцион не было подано ни одной заявки

В Челябинске признан несостоявшимся аукцион по строительству скейт-парка возле дворца спорта «Юность». Начальная стоимость контракта составляла 11,3 млн рублей. На торги не поступило ни одной заявки. Информация размещена на сайте госзакупок.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. В связи с этим определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в заключении конкурсной комиссии.

Напомним, в июне администрация Центрального района города объявила аукцион на установку скейт-парка в сквере возле дворца спорта «Юность». Он должен был появиться на месте, где раньше была стоянка автовокзала. Выполнить работы подрядчику нужно было до 20 августа 2022 года.

Масштабное благоустройство проводят на территории, где раньше находился автовокзал, его закрыли в мае 2021 года. Проект обновления пространства у ДС «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце декабря 2021 года. За реконструкцию территории у Дворца спорта челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы».