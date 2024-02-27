В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного склада

На аукцион не поступило ни одной заявки

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного склада на улице Валдайской, изъятого по суду администрацией города у бизнесмена Рудольфа Бископа. На аукцион с начальной ценой лота 35 миллионов рублей не было подано ни одной заявки.

«Предметом аукциона является объект незавершенного строительства площадью 4 тысячи 687 квадратных метров, расположенный в Челябинске по улице Валдайской, дом 13 А. Начальная цена предмета аукциона — 34,8 миллиона рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подана ни одна заявка», — уточняется в информации, опубликованной по итогам торгов.

Недострой на улице Валдайской по решению Арбитражного суда Челябинской области был изъят у предпринимателя Рудольфа Бископа. Площадь застройки составляет 4,7 тысячи квадратных метров, вид разрешенного использования земельного участка — для строительства склада.

Напомним, недострой хотели реализовать на торгах в апреле 2023 года. Тогда его начальная цена составляла 46,5 миллиона рублей.