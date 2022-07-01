В Челябинске снова ищут подрядчика на строительство скейт‑парка возле «Юности»

На первый конкурс не заявилась ни одна компания

Администрация Центрального района Челябинска повторно объявила аукцион по строительству скейт-парка возле дворца спорта «Юность». Спортивный объект планируют соорудить на месте бывшего автовокзала — в новом сквере. Начальная цена не изменилась и составляет 11,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Заявки собирают до 8 июля, а сам конкурс запланирован на 12 июля.





Проект строительства скейт-парка разработала компания «Федераль» из Санкт-Петербурга. Техзаданием на установку объекта предусмотрены подготовительные земляные работы, изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций, ограждения и информационного стенда. Также среди задач — установка бетонных конструкций, среди которых будут прямолинейные фигуры — боксы, а также криволинейные — радиусы, откосы. По форме это будут бетонные чаши со спусками и подъемами разной высоты, где можно будет в короткое время разогнаться на скейтборде и выполнить трюки.





Завершить все эти работы подрядчику нужно до 20 сентября 2022 года. Гарантийный срок на спортивный объект, установленный администрацией Центрального района, составляет 36 месяцев. Если в этот период обнаружатся какие-либо дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет.





Проект обновления пространства у дворца спорта «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце декабря 2021 года. За реконструкцию территории челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы».