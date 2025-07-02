В Челябинске снизился желаемый уровень МРОТ на 1%

Значение сократилось до 53,9 тысячи рублей

В Челябинске снизился желаемый уровень МРОТ с начала 2025 года на 1%, до 53,9 тысячи рублей, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Это первое снижение ожиданий за последние пять лет. С 2020 года планка МРОТ ежегодно только увеличивалась. Так, в ноябре 2020 года жители Челябинска ожидали минимум 32 300 рублей в месяц, в ноябре 2022-го — 36 500, к сентябрю 2024 года сумма выросла до 48 400 рублей.

Ожидания к минимальному доходу сильно различаются в зависимости от региона. Самые высокие запросы — у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а наиболее скромные — у населения Кирова, Рязани и Ижевска.

Москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62 900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32 916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.