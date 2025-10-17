В Челябинске снизилась стоимость аренды квартир в начале осени

Средняя цена составила 27 тысяч рублей

Рынок долгосрочной аренды жилья в Челябинске показал значительный рост предложения и снижение цен в сентябре 2025 года. Областная столица вошла в пятерку городов России с наибольшим падением арендных ставок, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выбор квартир в Челябинске за год увеличился на 61%. Особенно заметно выросло количество студий (+75%) и однокомнатных квартир (+62%). На фоне расширения предложения средняя стоимость аренды в городе снизилась на 10%. Сильнее всего подешевели трехкомнатные квартиры (на 14%) и студии (на 8%).

Несмотря на снижение цен, спрос со стороны арендаторов продолжает расти — активность пользователей в Челябинске выросла на 7% в годовом выражении. При этом качественные предложения разбираются быстро: в среднем квартира в городе находит арендатора за одну неделю.

Эксперты отмечают, что одной из причин снижения средней стоимости аренды стало изменение структуры предложения — на рынке увеличилась доля более компактных и доступных студий и однушек.

Средняя стоимость аренды в Челябинске составила 27 тысяч рублей.