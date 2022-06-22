В Челябинске Сбербанк выдал первую льготную ипотеку с увеличенным лимитом

Южноуралец оформил кредит на 7 миллионов рублей, чтобы купить квартиру

В Челябинске Сбербанк выдал первую льготную ипотеку по программе господдержки с увеличенным лимитом. Южноуралец оформил кредит по программе «Семейная ипотека» на 7,1 млн рублей, чтобы купить квартиру в одном из жилищных комплексов компании «Голос.Девелопмент». Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«По стандартным условиям льготной ипотеки жители регионов могут взять кредит до шести миллионов рублей. Сбербанк первым на банковском рынке увеличил этот лимит до 15 миллионов, и теперь южноуральцы могут приобрести квартиры классом выше, большей площади, в более удобных локациях»,

— отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

По словам коммерческого директора компании «Голос.Девеломпент» Натальи Кузьминых, увеличение кредитного лимита по льготной ипотеке расширяет возможности покупателей. Сейчас семья сможет позволить себе приобрести трех- или четырехкомнатную квартиру в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса на очень выгодных условиях. Это стимулирует рынок строить качественное жилье.

Подать заявку на кредит со сниженной процентной ставкой можно онлайн на сайте Сбербанка или через приложение «ДомКлик». По программам с господдержкой можно приобрести недвижимость только на первичном рынке.