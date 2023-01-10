В Челябинске с начала года выросли продажи квартир в новостройках

Эксперты прогнозируют рост цен на квадратные метры

В Челябинске с начала года выросли продажи квартир в новостройках, отмечают риэлторы. При этом стоимость квадратного метра в новостройках подскочила в 2022 году на 25%. Это по данным «Циан.Аналитики» является рекордно высоким показателем среди российских городов-миллионников.

Сегодня, 10 января, Сбер объявил о повышении минимальных ставок по базовым ипотечным программам на 0,5% до 10,9%, при этом ставки по программам с господдержкой не меняются.

«Минимальная ставка по льготному жилищному кредиту в Сбере составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. По программе „Семейная ипотека“ можно оформить кредит по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке», — сообщили в пресс-службе Сбера.

По словам гендиректора компании «IBC Недвижимость» Станислава Ахмедзянова, корректировка ипотечных ставок незначительная, но и не последняя в этом году.

«Разница от увеличения ставки по ипотеке будет видна только при подсчете переплаты, на которую сегодня покупатель недвижимости мало ориентируется. Данный рост ставок не повлияет на число сделок на рынке недвижимости региона, поскольку не является весомым аргументом для уклонения заемщика от заключения кредитного договора. Думаю, это не последнее увеличение ставок по жилищным кредитам, поскольку денежные ресурсы существенно подорожали для банков из-за санкций», — считает Станислав Ахмедзянов.

В январе рынок недвижимости Челябинска, как ни странно, оживился, несмотря на новогодние каникулы. Традиционно январь считается «низким сезоном» продаж, но в этом году эксперты говорят об обратном.

«Подписание договоров активно ведется теми, кто принимал решение о приобретении квадратных метров еще в декабре. В последний месяц уходящего года стоимость квартир в Челябинске росла, при этом цена продолжала увеличиваться 30 и 31 декабря, что в общем-то не характерно для рынка», — говорит руководитель отдела по продажам нового жилья агентства «Дан-Недвижимость» Максим Молчанов.

Рост цен на новое жилье не повлиял на динамику спроса, который остается растущим на рынке. Челябинцы готовы вкладывать деньги в недвижимость, поскольку это по-прежнему один из самых надежных способов сохранения личных накоплений.

«В январе мы отмечаем рост интереса к покупке нового жилья. Пока трудно сказать, как граждане отреагировали на повышение ставок по ипотеке, так как рабочие будни только начались. Те, кто хотел исполнить свою мечту по покупке квартиры, вышли на сделку. К тому же конечная цена на объект недвижимости в большей степени зависит от стоимости квадратного метра, а не ставки по кредиту. Поступает много звонков, люди интересуются объектами недвижимости, со своей стороны мы всегда готовы предоставить им максимально полную информацию об объектах и их стоимости», — уточнила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Кайрос» Екатерина Ваганова.

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