С 1 января 2023 года в России вырастут минимальные цены на крепкие напитки. Соответствующий приказ Минфина РФ размещен на портале правовой информации.
Так, минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки вырастет с 261 рубля до 281 рубля. Цена за 0,5 литра коньяка увеличится с 480 рублей до 517 рублей, а бренди — с 348 рублей до 375 рублей, сообщает издание «Газета.ру».
Минимальная отпускная цена у производителей за пол-литра водки в следующем году вырастет с 214 рублей до 229 рублей, оптовая — с 222 рублей до 238 рублей.
Кроме того, с 7 января следующего года в России повысится минимальная цена на игристые вина.
«Минимальная розничная цена на игристое вино в РФ с 2023 года составит 239 рублей за 0,75 литра. Минимальная оптовая цена игристого вина составит 199 рублей, отпускная — 166 рублей за 0,75 литра готовой продукции», — сообщили в Минфине РФ.
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