В Челябинске рынок вторичного жилья вырос за полгода на 8%

Средняя стоимость квадратного метра составила 103 тысячи рублей

В Челябинске на рынке недвижимости за 6 месяцев этого года увеличился выбор вторичного жилья на 8%, при этом «трешек» — на 17%, двухкомнатных квартир — на 14%, студий — на 6%, выяснили аналитики «Авито Недвижимости».

Всего в первом полугодии на вторичном рынке жилья в России было зарегистрировано 739,8 тысячи договоров купли-продажи. Лидером среди регионов стала Москва — количество сделок в столице составило 52,3 тысячи, что на 8% выше показателя прошлого года.

Выбор квартир на вторичном рынке вырос в 19 из 41 города. В Челябинске по темпам роста лидируют студии (+12%).

«Рынок вторичной недвижимости в первом полугодии 2025 года демонстрировал разнонаправленные тенденции: на фоне общего замедления активности покупателей наблюдается рост в регионах с действующими льготными программами. Крупные агломерации при этом сохраняют устойчивые позиции и формируют значительную часть спроса. Несмотря на общее снижение объемов сделок, рынок оказался более стабильным, чем прогнозировалось в начале года», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По его словам, во втором полугодии ключевое влияние, вероятно, будет оказывать политика Центробанка РФ. Уже состоявшееся в июне снижение ключевой ставки было позитивно воспринято рынком и привело к снижению ипотечных ставок — более значительному, чем снижение ключевой ставки. Так, в Челябинске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 103 тысячи рублей.