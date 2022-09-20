В Челябинске развивают сервис такси с электрокарами

В планах компании увеличить автопарк

Челябинская компания Life Taxi одной из первых в стране организовала сервис электротакси и уже в течение года успешно развивает свой бизнес в Челябинске. Предприниматели намерены увеличить собственный парк электромобилей Nissan Leaf для пассажирских перевозок. В планах инвестора — развивать сервис электротакси не только в Челябинске, но и в других крупных городах области. Электрокары также сдают в субаренду, чтобы водители могли зарабатывать частным извозом.

В Life Taxi пояснили, что работают по обычной схеме агрегатора: вызов электрокара возможен по номеру телефона, а также через приложение, установленное на платформах iOS и Android. В нем можно отслеживать подачу машины, ее передвижение по городу, а также статус заказа.

В настоящее время компания привлекает субарендаторов электрокаров, с которыми заключает договор о сотрудничестве. Так, суточная аренда автомобиля Nissan Leaf обойдется субарендатору в 2 тыс. рублей.

Предлагаются и другие варианты заключения договора. К примеру, 50% суточной выручки субарендатор отдает владельцу автопарка, себе забирает 50%, в ночную смену — 60%. Комиссия автопарка составляет 3 рубля за один заказ. К сотрудничеству привлекаются также владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями, но расходы на топливо у них значительно больше.

В среднем стоимость электрозарядки в Челябинской области составляет 13 рублей за один киловатт на электрозаправочной станции, при подключении к собственной электросети — 3,5 рубля за киловатт. В то время как литр популярного бензина АИ-92 обойдется в 42,3 рубля. Помимо предоставления в субаренду электрокаров для перевозки пассажиров, компания также выступает дистрибьютором электромобилей, поставляемых из Европы и Японии. Подробнее о челябинском сервисе такси с электрокарами читайте в материале Bfm74.ru.