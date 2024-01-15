В Челябинске разработали беспилотный бульдозер для уборки снега и мин

Новую машину уже испытали на уборке сугробов

Специалисты ЮУрГУ и тракторного завода «ДСТ-Урал» разработали погрузчик МТ2 на дистанционном управлении. Новый бульдозер на первой рабочей неделе 2024 года прошел испытания и расчистил снежные завалы возле вуза. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Машина также способна обезвреживать противопехотные мины, что уже успешно выполняет в зоне проведения СВО.

«По сравнению с аналогами отечественный погрузчик выигрывает в цене на рынке специальной техники. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. Сейчас такие погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 гектара территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей в опасных условиях эксплуатации», — отмечают в пресс-службе Минобрнауки РФ.

По данным разработчиков, управлять бульдозером можно с помощью смартфона. Грузоподъемность машины составляет две тонны. Погрузчик оснащен дизельным двигателем внутреннего сгорания, который произвели на Ярославском моторном заводе.

Добавим, что в апреле 2023 года на учениях МЧС России «Безопасная Арктика» завод «ДСТ-Урал» представил беспилотный бульдозер D12. У него есть подключенный к спутникам блок управления. Система вычисляет свое местоположение и строит курс передвижения. Специальный датчик на раме принимает дистанционные команды от человека. Кроме того, у машины есть камеры с обзором на 360 градусов.